Diretor da Lotus mira título de 2013 e sonha em reviver 'glória' passada

ENSTONE - Empolgado pelo lançamento do novo carro da Lotus, o chefão da equipe, Eric Boullier, já projeta conquistar o título da temporada 2013, em busca de reviver a "glória" passada do time. A tradicional equipe não fatura um troféu na Fórmula 1 desde 1978, quando Mario Andretti levou a Lotus ao título mundial de pilotos e construtores.

"Estamos famintos. Enstone sabe como conquistar títulos, mas já faz um tempo que não vencemos. Então, estamos com muita fome para saborear novamente a glória", comenta Boullier, em referência à base da equipe, na Inglaterra.

"Temos uma grande sede, com muitos recursos, em Enstone, beneficiada por significativos e estratégicos investimentos nos últimos anos. Conquistamos um bom nível técnico e de design. Produzimos um carro fantástico em 2012. E temos uma excelente dupla de pilotos, com o campeão Kimi e um jovem faminto, Romain", enumera o chefe de equipe.

Com estes avanços, a equipe deu um bom salto de qualidade de 2011 para o ano passado. Na temporada retrasada, a Lotus terminou o Mundial de Construtores em quinto lugar, com apenas 73 pontos. Em 2012, contando com Kimi Raikkonen, a equipe subiu ao pódio diversas vezes e somou 303 pontos, alcançando o quarto lugar geral.

"Acho que é justo pensar que grandes feitos são possíveis", argumenta Boullier. "Queremos fazer melhor do que no ano passado. 2012 foi uma boa temporada para nós, mas, como todo as equipes neste esporte altamente competitivo, queremos vencer. Pretendemos chegar regularmente no pódio para alcançar o topo", afirma.