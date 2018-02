Diretor da McLaren proíbe Alonso e Hamilton de beber O diretor-geral da McLaren, o inglês Ron Dennis, proibiu a dupla de pilotos Fernando Alonso e Lewis Hamilton de consumir bebidas alcoólicas durante a temporada. O dirigente quer evitar que seus comandados apareçam negativamente na mídia internacional, assim como aconteceu com Kimi Raikkonen, várias vezes flagrado embriagado pelas câmeras fotográficas. ?Não vejo por que eles precisam beber, mesmo que seja apenas um copo, ao longo da temporada. A final eles são atletas e devem manter uma dieta saudável?, disse Dennis. A única exceção fica, é claro, para o champanhe do pódio. A declaração do dirigente vai de encontrou a uma campanha da marca de uísque Johnnie Walker, um dos patrocinadores da McLaren. A empresa irá promover uma campanha, encabeçada pelo bicampeão Mika Hakkinen - ex-piloto da equipe -, com o lema: ?Seja um campeão. Beba com responsabilidade?.