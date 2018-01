Diretor de Interlagos garante obras O diretor do Autódromo de Interlagos, Júlio Cesar Portela Lima, prometeu, nesta quarta-feira, aos promotores da Habitação e Urbanismo que até dia 20 de março serão efetuadas as obras necessárias para adequar o autódromo à legislação de prevenção de combate à incêndios. Lima foi ouvido no inquérito civil público instaurado em decorrência de dois relatórios do Corpo de Bombeiros que apontaram diversas falhas no autódromo. O promotor Mário Augusto Vicente Malaquias disse que após 20 de março determinará ao Corpo de Bombeiros que efetue nova vistoria no autódromo que em abril será palco do GP Brasil de Fórmula 1, dia 6 de abril.