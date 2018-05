Diretor lembra início de Schumacher na Mercedes

"Em abril de 1991, quando eu estava à frente da divisão esportiva da Mercedes há apenas seis meses, Michael estava do meu lado numa noite. Sem a menor dúvida, ele disse em voz baixa: ''já está na hora de entrar na Fórmula 1''", contou Haug, deixando clara a sua admiração pelo piloto de 40 anos. "Michael tem mais de tudo do que qualquer outro piloto", disse.

Haug lembrou que Schumacher participou do programa da Mercedes para jovens pilotos, inclusive correndo pela DTM (categoria alemã de carros de turismo). A experiência acabou levando o piloto a fazer sua estreia na Fórmula 1 pela Jordan. Depois, o alemão foi para a Benetton, onde começou a trabalhar com o diretor técnico Ross Brawn, com o qual ganhou todos os seus sete títulos na categoria.

"Nossa ambição sempre foi que o Michael deveria voltar a pilotar onde a sua carreira profissional começou, e ele sabia disso. Por vezes, nós brincamos sobre isso após as corridas e discutimos a possibilidade seriamente várias vezes durante os 14 anos na Fórmula 1", revelou Haug, um dos principais responsáveis pelo contrato firmado entre Schumacher e a equipe Mercedes GP para 2010.

"Estou otimista em trabalhar com o Michael e todos na Mercedes dão as boas-vindas calorosas para o nosso ''aprendiz'' de 19 anos atrás. Esse aprendiz é agora o piloto mais bem-sucedido de todos os tempos", concluiu Haug.