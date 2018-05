Diretor técnico deixará Mercedes após temporada da Fórmula 1

BRACKLEY - A Mercedes anunciou nesta segunda-feira que seu diretor técnico deixará a equipe de Fórmula 1 após o encerramento da temporada 2014 e não será substituído. A escuderia disse que Bob Bell renunciou ao cargo em dezembro e sairá em novembro para prosseguir em "novos desafios fora da empresa".

As responsabilidades de Bell, então, serão assumidas pelo diretor executivo Paddy Lowe, com a Mercedes dizendo que o novo dirigente vai "transmitir sua organização técnica". Bell passou dez anos na Renault como diretor técnico antes de ingressar na Mercedes em 2011. A Mercedes reformulou sua direção antes do início da temporada 2014 da Fórmula 1, com Ross Brawn deixando o cargo de chefe de equipe e entregando as suas funções de liderança para Lowe e Toto Wolff, atual diretor executivo da escuderia.

Depois de três corridas, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores e os companheiros de equipe Nico Rosberg e Lewis Hamilton ocupam as duas primeiras colocações do Mundial de Pilotos.