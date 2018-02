Dirigentes da Honda rasgam elogios a Rubens Barrichello

Criticado pela fraca campanha em 2007, quando não somou ponto algum, o piloto brasileiro, Rubens Barrichello, ganhou o apoio dos chefes da equipe Honda, que acreditam na recuperação do piloto na temporada 2008. "Este ano foi difícil para ele, mas hoje ele está bem mais em forma, o que mostra que ele tem treinado muito. Além disso, ele conta com alguém de sua confiança, o Ross Brawn, com quem trabalhou antes [na Ferrari], que sabe do potencial que Rubens possui. Isto realmente o deixou muito motivado", disse o chefe executivo da equipe, Nick Fry, em entrevista ao site da Autosport. Ainda durante a entrevista, Fry confessou que Rubinho perdeu a motivação durante a última temporada pelos inúmeros problemas que o modelo RA107 da Honda apresentou. Isto, no entanto, será totalmente diferente na temporada 2008. "Para alguém {Barrichello] que esteve numa equipe de ponta da Fórmula 1 como a Ferrari por um longo tempo, quando recebe um carro fraco, a motivação realmente diminui, mas ele prometeu que no próximo ano ele irá correr como nunca correu antes", confidenciou Fry. Assim que assumiu o comando da equipe Honda, Ross Brawn rasgou elogios a Rubens Barrichello. "Eu conheço o Rubens muito bem e ele sempre conseguiu puxar o Michael [Schumacher] ao limite. Dê a ele o equipamento certo e ele vencerá corridas; então que fique claro que Rubens não será a razão pela qual nós não conseguiríamos uma reviravolta na Fórmula 1. Nós podemos fracassar, sim, mas por não ter criado o equipamento correto para ganhar corridas", disse Brawn.