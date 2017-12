Disputa apertada valoriza F-Indy Faltando sete etapas para o final do campeonato de Fórmula Indy, a disputa pelo título da temporada ainda está bem embolada. Muitos pilotos têm chances de ser o campeão, mas três já despontam como favoritos, tanto por estarem nas primeiras posições, quanto pelo fato de manterem uma boa performance desde o começo do ano. Nesse grupo estão dois brasileiros, Gil de Ferran e Hélio Castro Neves, ambos da Penske, e o sueco Kenny Brack, da Rahal. Helinho já venceu três etapas na temporada (Long Beach, Detroit e Mid-Ohio) e é o líder, com 110 pontos. Brack tem 5 pontos a menos e está em segundo lugar, depois de ter ganho no Japão, em Milwaukee e em Chicago. Gil ainda não foi o primeiro em nenhuma prova esse ano, mas somou pontos importantes e está em terceiro lugar, com 99 no total. Como a disputa está entrando na reta final, os três sabem que é o momento de pular na frente e para isso, todo ponto a partir de agora é muito importante. A começar pelo treino classificatório para o GP de Vancouver, que acontece neste sábado, das 17h45 às 19 horas (horário de Brasília), já que a pole position vale 1 ponto no campeonato. Isso sem contar a corrida de domingo, nas ruas da cidade canadense, a partir das 18 horas. Sempre tranquilo e consciente das suas possibilidades, Gil de Ferran tem a experiência de já ter sido campeão da Indy no ano passado e parece saber o caminho para mais um título. ?O negócio é andar na frente desse pessoal que está na disputa e ir somando todo ponto que for possível?, explica o brasileiro da Penske. Insatisfeito com seus últimos resultados (13 colocado em Elkhart Lake e 20 em Mid-Ohio), que lhe tiraram a primeira posição da classificação do campeonato, Kenny Brack garante que agora não está pensando muito na luta pelo título da temporada. ?Ainda faltam muitas corridas?, diz o sueco. Já Helinho está empolgado com a liderança. ?Antes eu era o caçador e agora virei a caça. Isso é ótimo, pois fica todo mundo preocupado com o que eu vou fazer?, afirma o brasileiro, que também conhece a sua responsabilidade. ?Não posso dormir no ponto.? O líder da Indy sabe que ainda faltam várias etapas para o final do campeonato, mas acredita que chegou a sua hora nessa reta decisiva. ?Estamos chegando perto da definição e estou otimista. Cada um tem seu melhor momento e precisa saber aproveitar. Acho que chegou a minha hora?, avisa Helinho.