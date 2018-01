Divergência nos testes da F-3000 O primeiro dia de testes coletivos da Fórmula 3000 em Monza, na Itália, terminou em divergência sobre quais pilotos foram os mais rápidos. Pelos tempos cronometrados nas duas sessões, o australiano Mark Webber marcou 1min39s131, seguido pelo russo Viktor Maslov (1min39s703), e os brasileiros Antonio Pizzonia (1min39s729) e Mario Haberfeld (1min39s801). Haberfeld e a sua equipe Supernova, no entanto, reivindicaram a condição de melhor desempenho no dia. O motivo foi que Webber, Maslov e Pizzonia teriam conseguido seus tempos desrespeitando o traçado do circuito. Os testes da F-3000, considerada a categoria de acesso à Fórmula 1, continuam nesta quarta-feira. Os tempos da F-3000 em Monza na terça-feira: 1º) Mark Webber (AUS/Super Nova) 1min39s131 2º) Viktor Maslov (RUS/Arden Russia) 1min39s703 3º) Antonio Pizzonia (BRA/Petrobrás Junior) 1min39s729 4º) Mário Haberfeld (BRA/Super Nova) 1min39s801 5º) David Saelens (BEL/European) 1min39s814 6º) Darren Manning (ING/Arden Russia) 1min38s851 7º) Giorgio Pantano (ITA/Astromega) 1min39s879 8º) Ricardo Sperafico (BRA/Petrobras Junior) 1min39s930 9º) Patrik Friesacher (AUT/Red Bull Junior) 1min40s116 10º) Andrea Piccini (ITA/European) 1min40s152 11º) Tomas Enge (CHE/Nordic) 1min40s164 12º) Justin Wilson (ING/Nordic) 1min40s347 13º) Rodrigo Sperafico (BRA/Coloni) 1min40s515 14º) Jaime Melo Júnior (BRA/Durango) 1min40s566 15º) Derek Hill (EUA/DAMS) 1min40s594 16º) Antonio García (ESP/Red Bull Junior) 1min40s617 17º) Bas Leinders (BEL/KTR) 1min40s764 18º) Andrea Mikola (IRL/Astromega) 1min40s816 19º) Sebastién Bourdais (FRA/DAMS) 1min40s876 20º) Fabrízio Gollin (ITA/Coloni) 1min40s890 21º) Gabrielle Lancieri (ITA/Durango) 1min40s962 22º) Joël Camathias (SUI/KTR) 1min40s990 23º) Nicolas Filiberti (ARG/Prost Junior) 1min40s994 24º) Giorgio Varano (ITA/Prost Junior) 1min41s984 25º) Justin Keen (ING/Kid Jensen) 1min42s780