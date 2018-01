Dixon bate recorde e garante a pole na etapa de Mid-Ohio da Indy

O neozelandês Scott Dixon foi o mais rápido neste sábado no treino de classificação para a etapa de Mid-Ohio da Fórmula Indy, que acontece neste domingo, a partir das 15 horas (de Brasília). Dixon confirmou o favoritismo, cravou o novo recorde da pista, com o tempo de 1min04s581, e garantiu a pole position da prova.

"Foi bom que o carro mostrou muita velocidade. Mas como vimos no ano passado, isso não garante nada, pois vencemos aqui quando estava na última fila. Tudo pode acontecer," declarou Dixon, que venceu cinco vezes nas últimas oito provas realizadas no Mid-Ohio Sports Car Course, circuito da prova deste domingo. O piloto neozelandês entra na corrida na terceira posição do campeonato.

Em segundo no grid de largada sai o atual campeão da categoria, o australiano Will Power, que marcou 1min04s678, seguido pelo francês Sebastien Bourdais, com o tempo de 1min04s997.

O brasileiro Hélio Castroneves, em quarto lugar no campeonato, registrou o tempo de 1m05s063 e larga na quarta posição em Mid-Ohio. Atrás dele está Josef Newgarden, em quinto, com o tempo de 1min05s063.

Outro brasileiro, Tony Kanaan, cravou o tempo de 1min05065 e larga em oitavo. O líder do campeonato com 445 pontos, o colombiano Juan Pablo Montoya, da equipe Penske, larga na décima posição, com o tempo de 1min05s208.