Dixon brilha no fim e conquista pole da Indy em Motegi

O neozelandês Scott Dixon (Chip Ganassi) conquistou a pole position para a etapa japonesa da Fórmula Indy, que será disputada no sábado no circuito oval de Motegi, na madrugada desta sexta para sábado (meia-noite, com Bandsports). Último piloto a entrar na pista, ele desbancou o brasileiro Mario Moraes (KV Racing), que ficou na primeira colocação durante grande parte do treino.

A terceira colocação ficou com o escocês Dario Franchitti (Chip Ganassi), que abrirá a segunda fila. Atrás dele, partirá o australiano Ryan Briscoe (Penske), líder do campeonato.

Exceto pelo bom desempenho de Mario Moraes, os brasileiros tiveram um dia ruim na pista japonesa. Hélio Castroneves (Penske) bateu durante sua tentativa de estabelecer tempo e acabou na 21.ª posição. Tony Kanaan (Andretti Green) teve sorte ainda pior - foi desclassificado e larga em último. E Raphael Mattos (Luczo Dragon) parte da 12.ª posição.