Dixon é mais rápido no treino da Indy O neozelandês Scott Dixon, da PacWest, surpreendeu o brasileiro Gil de Ferran e ficou com o melhor tempo do treino livre deste sábado para o GP de Laguna Seca de Fórmula Indy. Com a marca de 1m09s073, obtida na sua última volta, Dixon foi o primeiro colocado. Depois de liderar toda a sessão, Gil ficou em segundo lugar, com 1m09s148, e o canadense Patrick Carpentier foi o terceiro, com 1m09242. O treino que define o grid de largada acontece ainda neste sábado, no circuito de Laguna Seca. E a prova, no domingo, começa às 18 horas (horário de Brasília). Entre os outros brasileiros, Cristiano da Matta (Newmann/Haas) foi o quarto colocado no treino deste sábado, com 1m09s288, Mauricio Gugelmin (PacWest) foi o 6º, com 1m09s413, Tony Kanaan (MoNunn) foi o 7º, com 1m09s451, Hélio Castro Neves (Penske) foi o 8º, com 1m09s453, Roberto Moreno (Patrick) foi o 14º, com 1m09s820, Bruno Junqueira (Ganassi) foi o 15º, com 1m09s820, e Christian Fittipaldi (Newmann/Haas) foi o 20º, com 1m10s266. O brasileiro Max Wilson teve um leve acidente na sessão deste sábado e, apesar de nada ter sofrido, não conseguiu treinar muito tempo. Com isso, ficou apenas com a 28ª marca do dia, com 1m11s446.