Dixon garante a pole para as 500 Milhas de Indianápolis

A equipe Ganassi começou na frente às 500 Milhas de Indianápolis. Neste final de semana, o neozelandês Scott Dixon garantiu a pole position para a prova que acontece no dia 25 de maio e o inglês Dan Wheldon vai largar na segunda posição. A primeira fila será completada pelo australiano Ryan Briscoe, da Penske. Brasileiro mais bem colocado é Hélio Castroneves (Penske), que vai largar em quarto, seguido pela norte-americana Danica Pattrick, da Andretti Green, e por outro brasileiro, Tony Kanaan, também da Andretti Green, sexto no grid. Vítor Meira (Panther) ficou com o oitavo lugar no grid. O Pole Day define as 11 primeiras posições do grid. No próximo final de semana, entre os dias 17 e 18, serão conhecidos os 22 carros que alinharão para prova. Vale lembrar que um mesmo piloto pode classificar um outro carro para a equipe na mais tradicional prova do automobilismo mundial. A largada para às 500 Milhas será no dia 25 de maio, às 14h (horário de Brasília). As 11 primeiras colocações para as 500 Milhas de Indianápolis: 1.º - Scott Dixon (NZL/ Ganassi) - 2min39s035 2.º - Dan Wheldon (ING/ Ganassi) - 2min39s214 3.º - Ryan Briscoe (AUS/Penske) - 2min39s236 4.º - Hélio Castroneves (BRA/Penske) - 2min39s481 5.º - Danica Patrick (EUA/Andretti-Green) - 2min39s860 6.º - Tony Kanaan (BRA/Andretti-Green) - 2min40s146 7.º - Marco Andretti (EUA/Andretti-Green) - 2min40s415 8.º - Vítor Meira (BRA/Panther) - 2min40s466 9.º - Hideki Mutoh (JAP/Andretti-Green) - 2min40s795 10.º - Ed Carpenter (EUA/Vision) - 2min40s832 11.º - Thomas Scheckter (AFS/Luczo Dragon) - 2min41s077