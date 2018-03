Dixon larga na pole no GP de Kansas O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, continua impressionando na temporada da IRL. Neste domingo, no GP do Kansas, oitava etapa do campeonato, ele larga na pole pela terceira vez no ano. Dixon, que já venceu três provas este ano, obteve neste sábado o primeiro lugar no grid com o tempo de 25s0911 (média de 350,898 km/h) na pista oval de 1,5 milha (2,4 km). Ao seu lado na primeira fila estará o sul-africano Tomas Scheckter, seu companheiro de equipe (25s1134). O melhor brasileiro no grid é Gil de Ferran, Penske, em quarto. Felipe Giaffone, MoNunn, larga em quinto e Hélio Castro Neves, Penske, em sexto. Tony Kanaan, o líder do campeonato - 247 contra 220 de Dixon - sai em oitavo. Ele é o piloto com motor Honda mais bem colocado. Os sete primeiros usam Toyota. A largada está prevista para as 14 horas (de Brasília) e o Sportv anuncia transmissão.