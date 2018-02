Dixon vence brasileiros em Homestead O estreante Scott Dixon, um neozelandês de 22 anos, superou três pilotos brasileiros e ganhou a prova de abertura da Indy Racing League, as 300 Milhas de Homestead, com um Panoz G-Force/Toyota da equipe Chip Ganassi. Os pilotos brasileiros ficaram com as três posições seguintes: Gil de Ferran em 2º, Hélio Castro Neves em 3º, ambos com Dallara/Toyota da Penske, e Tony Kanaan, o pole position, em 4º com Dallara/Honda da equipe Andretti/Green. A vitória de Dixon, piloto que estava na Cart até o ano passado, foi uma surpresa. Primeiro, ele tem pouca experiência com os monopostos da IRL, já que fez apenas as 500 Milhas de Indianápolis do ano passado. Depois porque largou apenas com o 12º tempo. E, finalmente, porque compete com um chassi que, em tese, é inferior aos Dallara. Na Cart, onde correu durante dois anos, Scott Dixon tornou-se o piloto mais novo a vencer uma corrida da categoria quando chegou em primeiro lugar em Nazareth, em 2001, quando tinha apenas 20 anos, nove meses e 14 dias. Foi sua única vitória na Cart. No ano passado, quando mudou da PacWest para a Chip Ganassi durante a temporada, Dixon terminou o campeonato da Cart em 13º lugar e sua melhor classificação foi o segundo lugar no circuito de Denver. A explicação para a vitória de Dixon em Homestead, depois de 200 voltas, veio do piloto Felipe Giaffone, que também corre com Panoz G-Force, e terminou a prova em 9º lugar. ?No ano passado, com o piloto Jeff Ward, a Ganassi também andou bem aqui. Acho que a equipe deles descobriu o segredo de como acertar bem esse chassi para esta corrida." O segundo Panoz G-Force da prova foi o de Tomas Scheckter que terminou em oitavo lugar. ?Simplesmente deixei as coisas acontecer. Desde o início da prova, eu senti que tinha um carro equilibrado, em condições de vencer. Não me afobei", disse Dixon, que superou os carros da Penske no último pit stop da prova, durante a bandeira amarela provocada pela saída de Robbie Buhl. A corrida começou com o bom rendimento dos Dallara/Honda da equipe Andretti/Green. Primeiro Andretti ficou na liderança e Kanaan em terceiro, atrás de Hélio Castro Neves. Depois, com um carro mais acertado, Kanaan passou para a ponta. Mais tarde, Gil de Ferran ultrapassou Hélio Castro Neves e Tony Kanaan, chegando à liderança. Gil foi o piloto que liderou o maior número de voltas: 92. E, se não fosse superado por Dixon no box, teria condições de chegar na frente e ganhar a corrida.