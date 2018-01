Dixon vence e Kanaan segue líder da IRL O neozelandês Scott Dixon venceu neste domingo, sob bandeira amarela, a corrida de Pikes Peak, sexta prova do campeonato da Indy Racing League (IRL). Foi a segunda vitória de dele - venceu também a primeira, em Homestead. O brasileiro Tony Kanaan, que largou na pole position, terminou em segundo e aumentou para 49 pontos sua vantagem na liderança do campeonato. Gil de Ferran foi o terceiro. "Estou pensando no campeonato e o resultado foi ótimo. No primeiro pit o carro morreu na reta e eu perdi muitas posições. Mas fizemos algumas alterações e voltei a andar bem. Não fosse a amarela poderia atacar o Dixon no final", disse Kanaan, que lidera justamente sobre o neozelandês que venceu neste domingo. A corrida de Pikes Peak terminou com bandeira amarela, já que a seis voltas do final, o piloto Roger Yasukawa bateu na curva 2 e os organizadores não tiveram tempo para limpar o traçado oval de uma milha. A prova teve três bandeiras amarelas, apenas para a limpeza da pista, sem acidentes mais graves. Entre os outros brasileiros da categoria, Hélio Castro Neves terminou em 12º, Felipe Giaffone foi o 13º e Vitor Meira chegou em 16º lugar. A próxima corrida será dia 28 de junho, sábado, em Richmond. Classificação da prova: 1º Scott Dixon (Nova Zelândia) - 225 voltas 2º Tony Kanaan (Brasil) - a 0s17 3º Gil de Ferran (Brasil) - a 1s46 4º Dario Franchitti (Escócia) - a 4s89 5º Sam Hornish Jr. (Estados Unidos) - a 5s87 6º Tora Takagi (Japão) - a 1 volta