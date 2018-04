Dixon vence no Japão e assume a liderança da Fórmula Indy

Scott Dixon venceu a etapa do Japão da Fórmula Indy, disputado no oval de Motegi, e assumiu a liderança do campeonato. O neozelandês suportou bem a pressão imposta pelo companheiro de equipe Dario Franchitti durante toda a corrida para vencer. O escocês foi segundo colocado e garantiu a dobradinha da Ganassi. Graham Rahal, da Newman-Haas-Lanigan, completou o pódio, em terceiro.

Com o resultado, três pilotos têm chances de título, que será decidido no dia 10 de outubro, no circuito oval de Miami. Dixon tem apenas cinco pontos de vantagem para Franchitti e oito em relação ao australiano Ryan Briscoe, da Penske, que chegou à penúltima etapa da temporada como líder do campeonato, mas cometeu um erro grotesco ao bater no muro interno dos boxes e chegou apenas na 18.ª posição.

Entre os brasileiros, Mario Moraes (KV) chegou em quinto, com Raphael Matos (Luczo Dragon) em nono. Hélio Castroneves (Penske) e Tony Kanaan (Andretti Green), que largaram entre os últimos, fizeram uma corrida de recuperação e terminaram em 10.º e 11.º, respectivamente.