Djalma Fogaça vence na F-Truck O paulista Djalma Fogaça começou bem a temporada brasileira da F-Truck. Ele venceu a primeira etapa neste domingo, em Goiânia, apesar de ter sofrido uma punição por excesso de velocidade, que lhe custou um acréscimo de 20 segundos no seu tempo total de corrida. Em segundo lugar chegou o pernambucano Beto Monteiro, completando a dobradinha da Ford. O campeão do ano passado, o paulista Roberval Andrade (Scania), ficou em terceiro lugar. O gaúcho Thiago Grisson (Volvo), em quarto, e o paranaense Pedro Muffato (Scania), em quinto, completaram o pódio. Fogaça largou na pole e nas voltas iniciais travou uma boa disputa com Andrade. No entanto, logo nas primeiras voltas os dois foram punidos por terem ultrapassado o limite de 160 km/h de velocidade no ponto de controle - um radar instalado na reta dos boxes. "Num primeiro momento, até pensei que tinha perdido a corrida??, disse o vencedor. Com seu caminhão bem acertado, Fogaça imprimiu um ritmo fortíssimo após a bandeira amarela obrigatória (volta 12) e, nos 20 giros restantes, tirou praticamente um segundo por volta. Ele completou a prova em 1h09min13s897, com 24s766 de vantagem para Monteiro, que cruzou atrás de Andrade, mas foi beneficiado pela penalização do adversário. Geraldo Piquet, com Mercedes, fez ótima corrida. Largou em 19.º, ganhou várias posições e terminou em nono. A próxima etapa da F-Truck é dia 13 de abril, em Guaporé (RS).