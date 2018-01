Djalma Fogaça vence na Fórmula Truck O paulista Djalma Fogaça venceu, neste domingo, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck, disputado no circuito de Guaporé, Rio Grande do Sul. Esta foi a segunda vitória de Fogaça na temporada, que agora disparou na liderança do campeonato com 50 pontos. Em segundo chegou Renato Martins, e em terceiro cruzou Roberval Andrade. O resultado manteve o atual campeão brasileiro em terceiro na classificação geral, com 29 pontos. O vice-líder é o pernambucano Beto Monteiro.