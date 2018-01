Dobradinha brasileira em Vallelunga Iniciada com show de Felipe Massa na Fórmula 3000, a festa brasileira em Vallelunga, neste domingo, foi completada com a vitória do paulista Fábio Carbone na abertura do Campeonato Italiano de Fórmula Renault. Maior rival de Massa na Fórmula Chevrolet em 99, Carbone ganhou sua primeira corrida no exterior e assumiu a liderança da classificação. O paranaense Augusto Farfus Jr. chegou em segundo, seguido pelo italiano Ronnie Quintarelli. O carioca Popó Bueno não completou a prova, com problemas no câmbio.