Dobradinha brasileira na F-Indy Hélio Castro Neves e Gil de Ferran fizeram a dobradinha brasileira no GP de Mid-Ohio, 12ª etapa da temporada de F-Indy, realizada neste domingo. A dupla da Penske repetiu o desempenho do ano passado, quando Helinho também venceu, com Gil em segundo. O canadense Patrick Carpentier, da Player´s Forsythe, foi terceiro colocado, completando o pódio. Com a vitória, a terceira na temporada, e o ponto extra por liderar mais voltas, Helinho chegou a 103 pontos no campeonato e agora está a apenas 1 do sueco Kenny Brack, do Team Rahal, que não pontuou hoje. Gil de Ferran foi para 89 pontos e está em terceiro lugar. Tony Kanaan, da Mo Nunn, foi o quinto colocado em Mid-Ohio. Roberto Moreno, da Patrick, foi o sexto, Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, o oitavo e Cristiano da Matta, o 10º. Todos os brasileiros concluíram a prova, mas Bruno Junqueira, Chip Ganassi (13º), Maurício Gugelmin, PacWest (14º) e Max Wilson, Arciero-Blair (15º) não pontuaram. A próxima etapa será domingo, em Elkhart Lake.