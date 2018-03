Dobradinha da Ferrari em Mônaco A McLaren está facilitando as coisas e Michael Schumacher as aproveitando. Neste domingo, em Mônaco, a Ferrari conseguiu sua segunda dobradinha da temporada, com o alemão em primeiro e Rubens Barrichello na segunda colocação. David Coulthard, da McLaren, ficou parado no grid, largou em último e chegou em quinto, enquanto Mika Hakkinen, seu companheiro, mais uma vez abandonou. "Ross Brawn (o diretor técnico) mandou eu ficar quieto e me concentrar na corrida para não cometer o erro de Indianápolis", disse Schumacher, que estava falando demais no rádio da equipe, tal a sua vantagem na prova. Quando todos, inclusive o próprio Coulthard, imaginava que outra vitória da McLaren seria um resultado bastante realista, Schumacher se aproveitou da pane no carro do escocês e já desde o início instalou-se na liderança do 59º GP de Mônaco, o sétimo do Mundial. "Quando eu apertei o botão de largada automática o motor desligou", contou Coulthard. O maior adversário do alemão passou a ser Hakkinen, que o acompanhou de perto, um segundo atrás, até começar a ter problemas, possivelmente na suspensão traseira. Schumacher estava preocupado com a possibilidade de Coulthard e Hakkinen permanecerem mais tempo na pista, em razão da maior autonomia dos seus carros, e ultrapassá-lo nas operações de pit stop, como já ocorreu na Áustria com Coulthard e Rubinho. Lá o escocês venceu. Schumacher fez seu pit stop (a grande maioria optou por uma parada apenas) na 55ª volta enquanto o escocês, na 65.ª, a apenas 13 do fim. "Meus tempos de volta provam que seríamos bem competitivos também na parte final da corrida", falou o alemão, expondo seu temor com o possível menor consumo do motor Mercedes da McLaren. Com a ausência dos pilotos da McLaren na luta pela vitória, o maior adversário de Schumacher passou a ser ele próprio. E ele tem antecedentes que deixaram Ross Brown tenso. No GP dos Estados Unidos, ano passado, o alemão errou quando liderava com larga folga. Por sorte pôde voltar à pista e vencer. O mesmo aconteceu em Mônaco, em 1997. "Michael, pare de perguntar as coisas e concentre-se no seu trabalho, meu coração é muito velho para sustos como o de Indianapolis", ordenou Brown. "Eu queria saber a posição de todos que estavam na pista", falou Schumacher. Com o resultado deste domingo no principado, Schumacher abriu boa vantagem para Coulthard na classificação, 52 a 40. Rubinho vem a seguir, em terceiro, com 24. E a quarta etapa da temporada, dia 10 em Montreal, será numa pista desenhada, ao que parece, sob medida para Schumacher. Ele venceu três das quatro últimas edições do GP do Canadá. Foi a 48ª vitória do piloto da Ferrari na F-1, o que o deixa a apenas três do recorde absoluto de Alain Prost. Restam dez provas para o encerramento do campeonato. Eddie Irvine, da Jaguar, completou o alegre pódio do GP de Mônaco, o primeiro desde que o time da Ford estreou no Mundial no ano passado. O resultado é importante até para a F-1. É desestimulante para uma grande montadora investir tanto dinheiro na competição, como a Ford, e não obter nenhum sucesso, como vinha colecionando a Jaguar. "Nosso novo pacote aerodinâmico é a maior evolução que eu já experimentei na F-1", definiu Irvine, do alto de seus 119 GPs disputados. O especialista Mark Handford, contratado no começo do ano, ex-responsável pelo projeto da Lola na F-Indy, reviu todo o projeto da Jaguar e em Mônaco apresentou sua concepção do modelo R2. Jacques Villeneuve deu mais três pontos para a BAR com o quatro lugar, enquanto Jean Alesi protagonizou uma festa emocionante na Prost, com o ponto obtido em Mônaco. Enrique Bernoldi, da Arrows, acusado gravemente pelos dirigentes da McLaren de segurar Coulthard, terminou em nono, enquanto Luciano Burti, Prost, e Tarso Marques, Minardi, não concluíram a competição. A partir de terça-feira boa parte das equipes inicia sua preparação para as próximas etapas do Mundial no circuito de Magny-Cours, na França. Confira a ordem de chegada: 1) Michael Schumacher - Ferrari 2) Rubens Barrichello - Ferrari 3) Eddie Irvine - Jaguar 4) Jacques Villeneuve - BAR-Honda 5) David Coulthard - McLaren-Mercedes 6) Jean Alesi - Prost-Acer 7) Jenson Button - Benetton-Renault 8) Jos Verstappen - Arrows-Asiatech 9) Enrique Bernoldi - Arrows-Asiatech 10) Kimi Raikkonen - Sauber/Petronas Classificação do campeonato mundial de pilotos: 1) Michael Schumacher - 52 pontos 2) David Coulthard - 40 pontos 3) Rubens Barrichello - 24 pontos 4) Ralf Schumacher - 12 pontos 5) Nick Heidfeld - 8 pontos 6) Jacques Villeneuve e Jarno Trulli - 7 pontos 8) Juan Pablo Montoya e Heinz-Harald Frentzen - 6 pontos 10) Olivier Panis - 5 pontos 11. Eddie Irvine, Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen - 4 pontos 13) Giancarlo Fisichella e Jean Alesi - 1 ponto Classificação mundial de construtores: 1) Ferrari - 76 pontos 2) McLaren-Mercedes - 44 pontos 3) Williams-BMW - 18 pontos 4) Jordan-Honda - 13 pontos 5) Sauber-Petronas e BAR-Honda - 12 pontos 7) Jaguar - 4 pontos 8) Benetton-Renault, Arrows-Asiatech e Prost - 1 ponto