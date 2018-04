Dobradinha da McLaren e Barrichello 3.º no grid de Valência

Juan Carlos Cárdenas/EFE

Kovalainen, Hamilton e Barrichello, o trio de frente do grid de largada, acenam para os torcedores

SÃO PAULO - A McLaren, com o campeão mundial Lewis Hamilton, é quem largará na pole position do GP da Europa de Fórmula 1, em Valência, na Espanha. O inglês fez 1min39s498 na última sessão e terá ao seu lado na primeira fila o companheiro Heikki Kovalainen (FIN). Rubens Barrichello, da Brawn GP, será o terceiro colocado no grid da corrida deste domingo (às 9 horas, com Globo).

Veja também:

F-1: classificação do Mundial

Confira o calendário da temporada

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

O resultado do treino deste sábado confirma a ascensão da McLaren na temporada, que vem de vitória com o próprio Hamilton, no GP da Hungria, há três semanas. E o acerto na decisão da Brawn GP de retomar os carros com a configuração do começo da temporada, pois volta a andar entre os melhores. O quinto lugar do atual líder da temporada, o inglês Jenson Button, não é ruim, considerando que ele deve estar com estratégia diferente de Barrichello para a corrida.

Para a Red Bull, porém, o clima ainda é de indecisão. A ascensão que a equipe teve nas últimas provas da temporada 2009 não se confirma na pista espanhola até o momento. O alemão Sebastian Vettel, que teve problemas nos treinos livres - o motor do carro quebrou na terceira sessão - conseguiu o quarto lugar. Já o australiano Mark Webber larga apenas na nona posição.

IRREGULAR

A decepção do grid de largada é o italiano Luca Badoer, que substitui Felipe Massa na Ferrari. Ele sofre para manter o carro na pista e conseguir bons tempos e largará na 20.ª e última posição. Ao lado e uma posição acima, o jovem Jaime Alguersuari, da Toro Rosso. O outro estreante, o suíço Romain Grosjean (que entrou na vaga de Nelsinho Piquet na Renault), conseguiu passar da primeira sessão e largará na 14.ª posição.

Fernando Alonso, ídolo local e esperança de pole antes do começo do treino, não conseguiu repetir o bom desempenho dos treinos livres e largará na oitava posição. A corrida neste domingo terá 57 voltas.