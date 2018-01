Dobradinha dos Schumacher na França Os irmãos Schumacher voltaram a dominar o mundial de Fórmula 1 e fizeram a dobradinha no Grande Prêmio da França, disputado hoje no circuito de Magny-Cours. O tricampeão Michael Schumacher conquistou a sua 50ª vitória, seguido do caçula Ralf Schumacher. O brasileiro Rubens Barrichello, que fez uma boa corrida, chegou em terceiro lugar. O inglês David Coulthard, da McLaren, foi o quarto colocado. Com o resultado, Michael Schumacher dispara na liderança do mundial com 78 pontos. Coulthard permanece em segundo com 47 pontos. Rubens Barrichello perdeu a terceira posição na classificação para Ralf Schumacher. O alemão está agora com 31 pontos, um a mais do que o brasileiro. GP da França (72 voltas) 1) Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1h33min35s636 2) Ralf Schumacher (ALE) Williams a 10s399 3) Rubens Barrichello (BRA) Ferrari a 16s381 4) David Coulthard (ESC) McLaren a 17s106 5) Jarno Trulli (ITA) Jordan a 1min08s285 6) Nick Heidfeld (ALE) Sauber a 1 volta 7) Kimi Raikkonen (FIN) Sauber a 1 volta 8) Heinz-Harald Frentzen (ALE) Jordan a 1 volta 9) Olivier Panis (FRA) BAR a 1 volta 10) Luciano Burti (BRA) Prost a 1 volta 11) Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton a 1 volta 12) Jean Alesi (FRA) Prost a 2 voltas 13) Jos Verstappen (HOL) Arrows a 2 voltas 14) Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar a 2 voltas 15) Tarso Marques (BRA) Minardi a 3 voltas 16) Jenson Button (ING) Benetton a 4 voltas 17) Fernando Alonso (ESP) Minardi a 7 voltas não completaram a prova 18) Eddie Irvine (IRL) Jaguar 54 voltas 19) Juan Pablo Montoya (COL) Williams 52 voltas 20) Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 17 voltas 21) Jacques Villeneuve (CAN) BAR 05 voltas 22) Mika Hakkinen (FIN) McLaren não largou CLASSIFICAÇÃO Pilotos: 1) Michael Schumacher (ALE) 78 pontos 2) David Coulthard (ESC) 47 3) Ralf Schumacher (ALE) 31 Rubens Barrichello (BRA) 30 5) Juan Pablo Montoya (COL) 12 6) Mika Hakkinen (FIN) 9 Nick Heidfeld (ALE) 9 Jarno Trulli (ITA) 9 9) Jacques Villeneuve (CAN) 7 Kimi Raikkonen (FIN) 7 Heinz-Harald Frentzen (ALE) 6 12) Olivier Panis (FRA) 5 13) Eddie Irvine (ING) 4 14) Jean Alesi (FRA) 3 15) Giancarlo Fisichella (ITA) 1 Jos Verstappen (HOL) 1 Construtores: 1) Ferrari 108 pontos 2) McLaren 56 3) Williams 43 4) Sauber 16 5) Jordan 15 6) BAR 12 7) Jaguar 5 8) Prost 3 9) Benetton 1 Arrows 1