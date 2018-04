Domenicali ainda lamenta 'chances perdidas' da Ferrari na temporada

MARANELLO - Embora a Ferrari tenha realizado um brilhante GP da Espanha, com Fernando Alonso conquistando a vitória e Felipe Massa ficando em terceiro lugar após largar em nono, Stefano Domenicali, chefe da equipe, afirmou nesta terça-feira que a escuderia precisa seguir focada em evoluir sempre. Para completar, ele voltou a lamentar algumas chances desperdiçadas de obter outros resultados expressivos nas demais provas já realizadas nesta temporada da Fórmula 1.

O dirigente analisou o campeonato deste ano ao falar para funcionários da Ferrari em Maranello, na fábrica da equipe na Itália, onde alertou: "Ganhamos duas de cinco corridas que disputamos até agora, mas podemos fazer mais do que isso. Para gente como nós, que sempre aspiramos o máximo, é difícil aceitar que tenhamos perdido algumas oportunidades".

Entretanto, Domenicali fez questão de enfatizar que, na Espanha, a Ferrari ganhou "sem poréns e de forma justa". "Estamos fazendo um bom trabalho, mas seguiremos concentrados em nós mesmos e nos objetivos que existem pela frente, conscientes de que, se cada um de nós realizar o seu trabalho à perfeição, podemos fazê-lo bem", disse.

Antes de triunfar em seu país no último domingo, Alonso também ganhou o GP da China, a terceira corrida desta temporada. Nas outras três provas do ano, porém, a Ferrari não contou com pilotos no pódio na Malásia e no Bahrein e viu o espanhol bicampeão mundial ficar em segundo na Austrália.

A próxima corrida de 2013 será o tradicional GP de Monaco, no dia 26 de maio, onde Domenicali espera que a Ferrari consiga repetir o desempenho exibido em Barcelona. Para isso, ele pediu para que todos os integrantes da equipe sigam com a mesma "atenção adequada aos detalhes e ao método de trabalho". "É isso o que espero até o final desta temporada", cobrou.