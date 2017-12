Dono da Ferrari ironiza Ron Dennis A festa pela conquista dos títulos mundiais de Michael Schumacher e da Ferrari acabou apenas hoje de manhã, mas segundo a assessoria de imprensa da equipe "desta vez não houve cortes compulsórios de cabelos ou banhos forçados de champanhe." Todo o grupo de cerca de 70 pessoas que estava no autódromo, acompanhado do presidente da empresa, Luca di Montezemolo, e do projetista-chefe, Rory Byrne, reuniu-se no hotel Kempinski, em Budapeste. Nesta segunda, Montezemolo chamou a imprensa em Maranello e sugeriu a Ron Dennis, diretor da McLaren, um "tratamento psiquiátrico." Dennis acusou a FIA de favorecer a Ferrari. "Eu tenho um grande amigo que é psiquiatra e deveria apresentá-lo a Ron Dennis, por todas as besteiras que vem dizendo", afirmou Montezemolo. O sócio e diretor da McLaren acusou o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o inglês Max Mosley, de favorecer a Ferrari em detrimento das equipes inglesas. Dennis disse ainda que se qualquer outro piloto agisse como Michael Schumacher na pista, as punições seriam severas, enquanto para o alemão não acontece nada. Visivelmente irritado com Dennis, o presidente da Ferrari não quis mais abordar o assunto. Se Ron Dennis é "persona non grata" dentro da Ferrari, o alemão Norbert Haug, diretor da Mercedes, sócia da McLaren, desfruta de outro conceito. Haug esteve na comemoração do título de Michael, assim como o seu irmão, Ralf, piloto da Williams-BMW. O presidente da Ferrari contou que estava com a esposa e a filha de 3 meses assistindo tudo pela TV, na Itália, quando decidiu viajar com seu avião particular para Budapeste. "Assim como Michael já destacou, o mais bonito dessa conquista é a forma como a realizamos", disse. "Meu grande prazer provém do fato de reunir quase 700 pessoas na equipe e todos darem tudo de si em pról de um objetivo comum e único." Não existe nenhum grande planejamento para o futuro, segundo Montezemolo. "Desde 1992, quando cheguei aqui, nossa organização está crescendo, à custa de muito trabalho. É o que continuaremos a fazer." O presidente nomeou o seu diretor-esportivo, Jean Todt, como membro do Conselho Administrativo Geral, orgão que cuida dos interesses da Ferrari e da Maserati. Todt irá organizar o investimento que a empresa fará nos Estados Unidos, onde pretende investir no automobilismo, para divulgar a marca Maserati.