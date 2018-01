Dono da Minardi ameaça tirá-la da F1 O australiano Paul Stoddart, proprietário da mais modesta equipe da Fórmula 1, a Minardi, retirou nesta sexta-feira seu apoio ao pacote de mudanças técnicas já acertado para vigorar a partir de 2004. Motivo: não recebeu o dinheiro do "Fundo de Ajuda", acertado no começo do ano, bem como não consegue comprar motores por US$ 10 milhões para a próxima temporada, conforme também o acordado. Seu time corre o risco de não terminar o campeonato por não ter como bancar as despesas. Mas se conseguir sobreviver, a posição assumida nesta sexta-feira criará problemas para a definição das regras do jogo. A imprensa pôde acompanhar na tarde desta sexta-feira, em Montreal, onde domingo acontece o GP do Canadá, uma das cenas mais insólitas da história de mais de 50 anos da Fórmula 1. De um lado, o primo pobre Stoddart e suas idéias claramente socialistas, e do outro o representante máximo da extrema direita do Mundial da F1, Ron Dennis, sócio e diretor-executivo da McLaren. Os dois, em conjunto de Frank Williams, Eddie Jordan, da Jordan, e David Richards, BAR, discutiram a questão da distribuição de dinheiro ao vivo. "Eu recebi a promessa de que a verba da Arrows seria distribuída entre minha equipe e a Jordan. Onde está esse dinheiro?", questionou Stoddart. Ron Dennis argumentou que ele não estava totalmente consciente dos problemas que o impedem de receber cerca de US$ 8 milhões. "Este não é o melhor fórum para discutirmos a questão", disse o inglês, que um dia foi mecânico. Mas não permite que resgatem seu passado. Fica uma fera. No começo do ano, as oito demais escuderias concordaram em repassar à Jordan e à Minardi a soma que seria este ano da Arrows, US$ 16 milhões. Mais: Max Mosley, presidente da FIA, acertou com os times associados a montadoras, Ferrari-Fiat, McLaren-Mercedes, Williams-BMW, Renault, Jaguar-Ford, Toyota e BAR-Honda, o fornecimento de motores às equipes independentes, Sauber, Jordan e Minardi, pelo preço de US$ 10 milhões, metade do pago atualmente. "Até agora não consegui ninguém que me vendesse motores por US$ 10 milhões", falou Stoddart. Na semana passada, Max Mosley, que soube dos problemas através do dono da Minardi em Mônaco, ameaçou cancelar a permanência do controle de tração em 2004 se o acordo não for cumprido. A nova posição de Stoddart faz com que o regulamento do ano que vem tenha de ser rediscutido, por não mais existir a unanimidade necessária. E como seu voto está em aberto, para obtê-lo as escuderias oficiais terão de fazer concessões, que é o que o australiano quer. "Não estou defendendo caridade, mas meu direito", afirmou Stoddart. Tudo isso diante dos jornalistas. "Custará bem mais caro para vocês (times das montadoras) terem de colocar um terceiro carro para correr se eu parar minhas atividades", argumentou. Ao que se sabe, os contratos de TV garantem a presença de 20 carros no grid, número hoje existente. A ausência da Minardi obrigaria as escuderias ricas inscreverem um terceiro carro. Max Mosley deverá pronunciar-se nos próximos dias, talvez neste sábado, e possivelmente a favor de Stoddart, o primo pobre do universo milionário da Fórmula 1.