Donos de circuito processam a Cart Os donos do Texas Motor Speedway (TMS) entraram nesta terça-feira com um processo por perdas e danos contra a Cart, entidade que organiza a Fórmula Indy, em conseqüência do cancelamento do GP do Texas, no dia 29 de abril, por falta de segurança para os pilotos. ?Não queríamos usar a via judicial, mas a Cart não está sendo responsável conosco nem com os torcedores que compraram ingressos?, justificou Eddie Grossage, diretor geral do TMS.