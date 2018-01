Doping: piloto checo usou maconha A droga encontrada no exame antidoping do piloto tcheco Tomas Enge é maconha. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira por seu empresário, em Monza, Antonin Charouz. Mas ele disse também que a ingestão foi involuntária: "Ao respirar dentro de uma boite ou mesmo ao beber ou comer algo contaminado." Nesta sexta, depois de registrar o terceiro tempo no grid para a etapa final da Fórmula 3000, em que pode ser campeão, Enge, bastante atingido pelo caso, afirmou: "Passei a pior semana da minha vida." Ele pode ser suspenso pela FIA.