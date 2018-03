Dos brasileiros, só Rubinho foi bem Desta vez apenas Rubens Barrichello, dos pilotos brasileiros, conseguiu um bom resultado na corrida, segunda colocação. Cristiano da Matta, da Toyota, 10º, estava com cara de quem não gostou de ficar atrás do companheiro de equipe, Olivier Panis, 9º, enquanto Felipe Massa, da Sauber, 12º, lamentava a escolha errada dos pneus realizada pelo time. "Para essa pista os pneus moles já eram duros e nós ainda optamos pelos duros. Estávamos muito mais lentos que a maioria." Rubinho não gostou do segundo lugar, sua expressão depois do pódio o denunciava. "Tentei ganhar a posição do Michael Schumacher na primeira curva e quase toquei nele, mas escolhi um tipo de freio que necessitava de mais tempo para esquentar e funcionar normalmente." Com isso, Schumacher abriu importante vantagem nas voltas iniciais. "Só lá pela terceira volta meu ritmo melhorou bastante. Apostava que esses freios pudessem ser úteis no fim, talvez me permitissem um ritmo mais constante", contou Rubinho. Até o primeiro pit stop dos três que fez, na 9.ª volta, o alemão conseguiu abrir cinco segundos de Rubinho. "Ainda dava para tentar algum ataque. Ocorre que perdi 12 segundos parado no box", disse o brasileiro. O operador que levanta a placa autorizando o piloto acelerar e voltar à prova errou duplamente. Ele levantou a placa enquanto a traseira da Ferrari de Rubinho ainda estava no ar. "Eu acelerava e nada de o carro sair do lugar", disse o piloto. Quando recebeu ordem de deixar o box, Jarno Trulli, da Renault, estava passando enfrente a área da Ferrari. Os dois quase colidiram. A Ferrari foi multada em US$ 10 mil por quase ter causado um acidente entre seu piloto e Trulli. "Com o tempo perdido no box e o que já existia antes do pit stop a diferença foi para 12 segundos, tornando quase impossível eu tentar uma luta com o Schumacher pelo primeiro lugar, embora meu carro estivesse perfeito", explicou Rubinho. Seu objetivo de ser campeão do mundo não se altera com a terceira vitória seguida do companheiro. "O Schumacher tem 30 pontos e eu 21, não está tão distante assim." É mesmo verdade. O sistema de distribuição de pontos, estreado ano passado, favorece bem mais quem é regular. Assim, se o alemão tiver algum problema, como por exemplo não terminar o GP de San Marino e Rubinho vencer, o brasileiro assume a liderança, apesar de Schumacher ter já vencido três vezes. A Ferrari trabalha em Barcelona esta semana com seus três pilotos e na seguinte em Fiorano, também com os três.