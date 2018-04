Ducati é a melhor nos treinos da MotoGP na Itália e Iannone faz a pole

Lutando contra sua moto, o espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, vice-líder do campeonato, vai largar em segundo depois de ser apenas 0s098 mais lento que Iannone. A primeira fila ainda terá outro italiano da Ducati, o experiente Andrea Dovizioso.

A grande surpresa do treino ficou pelo desempenho muito abaixo do usual do astro espanhol Marc Márquez, atual bicampeão da categoria. Confirmando os problemas da Honda no fim de semana, Márquez vai sair apenas na quinta fila, no 13.º lugar. O espanhol sequer conseguiu avançar para o Q2, a parte final do treino de classificação.

Líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, vai sair na terceira fila, em oitavo, ao lado do espanhol Dani Pedrosa (Honda), que larga em sétimo. À frente deles no grid de largada em Mugello, às 9h (de Brasília) de domingo, estarão também Cal Crutchlow (britânico da Honda), Aleix Espargaró (espanhol da Suzuki) e Michele Pirro (outro italiano da Ducati).