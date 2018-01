Ducatis dominam 2.ª sessão de treinos para o GP da Turquia O jovem piloto de Ducati/Marlboro, Casey Stoner, fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos do GP da Turquia da Moto GP. O australiano cravou 1min54s200 contra 1min54s979 de seu companheiro de equipe, que terminou em segundo, o veterano italiano Loris Capirossi. A grande surpresa dos treinos em Istambul ficou com a terceira colocação do norte-americano John Hopkins (Suzuki), que fez sua melhor volta em 1min55s062. O pentacampeão da categoria e atual líder da temporada, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, teve de se contentar com o quarto lugar, com 1min55s120, seguido pelo espanhol Tony Elias (1min55s158), o piloto da Honda melhor colocado. A decepção do dia foi o 14.º lugar do atual campeão da MotoGP, o norte-americano Nick Hayden (Honda), que ficou logo atrás do veteraníssimo brasileiro Alexandre Barros, piloto mais antigo da categoria. Veja o resultado da segunda sessão de treinos da MotoGP na Turquia: 1.º - Casey Stoner (AUS/Ducati) 1min54s200 2.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati) 1min54s979 3.º - John Hopkins (USA/Suzuki) 1min55s062 4.º - Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1min55s120 5.º - Toni Elías (ESP/Honda) 1min55s158 6.º - Olivier Jacque (FRA/Kawasaki) 1min55s651 7.º - Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 1min55s707 8.º - Alex Hofmann (ALE/Ducati) 1min55s736 9.º - Dani Pedrosa (ESP/Honda) 1min55s865 10.º - Marco Melandri (ITA/Honda) 1min55s910 11.º - Kenny Roberts jr (USA/KR) 1min56s071 12.º - Randy de Puniet (FRA/Kawasaki) 1min56s225 13.º - Alex Barros (BRA/Ducati) 1min56s233 14.º - Nicky Hayden (USA/Honda) 1min56s312 15.º - Colin Edwards (USA/Yamaha) 1min56s320 16.º - Carlos Checa (ESP/Honda) 1min56s555 17.º - Makoto Tamada (JPN/Yamaha) 1min56s923 18.º - Shinya Nakano (JPN/Honda) 1min56s936 19.º - Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha) 1min57s245