Duda Pamplona larga na pole na Stock Duda Pamplona deu a volta por cima na Stock Car V8. Dias depois de ter sua participação ameaçada por falta de patrocínio, o piloto fez sua terceira pole position no Campeonato Brasileiro de Stock Car V8. Na tarde deste sábado ele marcou 1m17s524, média de 146,045 km/h e, pela segunda vez, larga na primeira posição nos 3.145 metros do Autódromo Internacional Ayrton Senna, onde neste domingo às 13 horas será disputada a oitava etapa da temporada. A segunda colocação ficou com Giuliano Losacco, líder do campeonato, seguido por Thiago Camilo. A maior surpresa no pelotão da frente ficou com Mateus Greipel, que com a quarta posição obteve seu melhor grid na categoria. Os 10 primeiros do grid de largada: 1) Duda Pamplona (Bassani-Pamplona), 1m17s524 2 Giuliano Losacco (Itupetro-RC), 1m17s693 3) Thiago Camilo (Golden Cross-Vogel), 1m17s760 4) Mateus Greipel (Famossul Motorsport), 1m17s767 5) Cacá Bueno (Petrobras-Action Power), 1m17s794 6) Hoover Orsi (Avallone Motorsport), 1m17s980 7) Antonio Jorge Neto (Medley-A. Mattheis), 1m18s003 8) Nonô Figueiredo (Avallone Motorsport), 1m18s013 9) Juliano Moro (NasrCastroneves), 1m18s043 10) André Bragantini (Golden-Cross-Vogel), 1m18s086