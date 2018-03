Duelo ciclístico antecipa F-Indy Os bastidores do GP do Japão revelam que do outro lado do mundo pilotos do primeiro escalão da Fórmula Indy travam disputas não menos emocionantes e às vezes perigosas em pistas desconhecidas. Foi assim o último embate entre Cristiano da Matta (da Newman-Hass) e seu amigo Tony Kanaan (Holywood Mo Nunn). No último domingo, eles pedalavam na Ilha de Keybiscane, em Miami, a uma velocidade digna de ciclistas profissionais em reta de chegada. Numa tentativa de ultrapassagem, Kanaan levou um tombo e feriu o braço esquerdo. Embora durante toda semana, tivesse de pôr curativos no local das escoriações e ainda nesta quinta-feira sentisse dores, Kanaan não acreditava que o problema poderia lhe prejudicar na prova desta madrugada. Bem-humorado, preferiu creditar a da Matta a responsabilidade pelo "acidente". "Ele me deu uma incrível fechada; se fosse na Indy ganharia uma suspensão", afirmou. O piloto da Newman Hass defendeu-se da "acusação" ao lembrar que o seu amigo caiu por falta de atenção. "O negócio do Kanaan é a Fórmula Indy; ele não tem intimidade com bikes." A dupla costuma pedalar por longos trechos em Miami também como forma de trabalho físico para as corridas da Indy. "Se ele estivesse na minha frente, isso não aconteceria", prosseguiu da Matta, provocando seu melhor amigo. O hobby transformou-se em aposta logo no início do ano. Em janeiro, ele decidiram que o primeiro a ganhar uma prova em 2001 brindaria o outro com a bicleta mais moderna à disposição no mercado americano. Da Matta venceu o GP do México, na abertura da temporada, e ficou encarregado de dar o presente, já entregue. Agora, porém, Kanaan quer uma nova bicicleta, para compensar os danos da que tombou com ele. "Vou pensar melhor sobre isso; o Cristiano queria me tirar do GP do Japão, mas não conseguiu."