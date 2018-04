Dupla bicampeã vence Mitsubishi Cup A dupla bicampeã do Rali dos Sertões, Guilherme Spinelli e Marcelo Vivolo, de São Paulo, venceu mais uma. Sábado, no veloz traçado de 28 quilômetros definido na fazenda Gamboa, em Riberão Preto, Spinello e Vivolo terminaram em primeiro lugar a quarta etapa do Mitsubishi Cup, rali de velocidade tipo cross country, ou seja, os competidores não fazem o reconhecimento prévio do trajeto. Eles disputam a categoria L200 RS, a mais rápida. Com a vitória, 43 pontos, atingiram 113 pontos no campeonato e ampliaram a diferença para a dupla segunda colocada na classificação geral, Jean Felipe Schulz e Eduardo Bampi, do Paraná, 102, que sábado ficou em segundo. "Acho que vencemos o rali arriscando nos saltos, ganhamos tempo", disse Spinelli. "O trajeto tinha vários saltos, era bem rápido, como gosto", falou o piloto. Nada menos de 69 carros disputaram a 4.ª etapa da Mitsubishi Cup, realizada sob calor intenso. Uma das novidades da competição foi a montagem de uma arquibancada em um setor onde os carros saltavam, o que gradou bastante o público. Na categoria L200R, a vitória foi de Cesar Rossi e Clécio Mastrelli, do Paraná, e na TR4 R, Fernando Moretti e Armando Miranda, de São Paulo. Na L200R, o líderes do campeonato são Marcius Bertolli e Leandro Ferrarini, do Paraná, com 125 pontos, e na TR4 R, Felipe Granetti e Edu Sachs, de São Paulo, com 133. A próxima etapa do Mitsubishi Cup será dia 25 de setembro, em local a ser definido.