Dupla Schumacher-Vettel vence Corrida dos Campeões

A equipe alemã formada por Michael Schumacher e Sebastian Vettel venceu a disputa da Copa da Nações da Corrida dos Campeões, no estádio de Wembley, realizada neste domingo, batendo na final a dupla finlandesa, formada por Heikki Kovalainen e Marcus Gronholm. Na disputa final - sempre em série de três corridas - Kovalainen, campeão individual em 2005, vencendo Schumacher, repetiu a dose e bateu novamente o heptacampeão da F-1. Por sua vez, Vettel ganhou de Gronholm, que corre no Mundial de Rali, e na corrida de desempate, o levou a melhor sobre o ex-piloto da Renault. O desempenho de Vettel na corrida final arrancou elogios de Schumacher. "Eu sabia que poderia confiar no Sebastian. Ele está pilotando muito bem", afirmou. A jovem revelação da Toro Rosso em 2007 se mostrou surpreso com a vitória. "Para ser honesto, não esperava. O Marcus andaria com seu próprio carro e eu já estava pensando nas desculpas que falaríamos sobre a nossa derrota", disse. Ainda neste domingo (16), acontecerá a competição individual da Corrida dos Campeões na pista montada no estádio inglês. A principal atração é o duelo entre Vettel e Kovalainen, logo na primeira rodada. Michael Schumacher terá pela frente o norueguês Henning Solberg.