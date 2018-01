É um sonho ganhar por 2 equipes, diz Alonso Dada a superioridade da Ferrari nos testes da pré-temporada na Europa e da última semana também na Malásia, Fernando Alonso não imaginava vencer tão cedo sua primeira corrida pela McLaren. Mas, contrariando as expectativas, o bicampeão mundial de Fórmula 1 só precisou de duas etapas para sentir o gostinho de ganhar uma prova sem ser pela Renault. Na primeira prova do ano, na Austrália, o espanhol chegou em segundo lugar. Neste domingo, ele venceu o GP da Malásia praticamente de ponta a ponta - ultrapassou Felipe Massa na primeira curva e passeou até a bandeirada. "É um sonho para qualquer piloto ganhar um Grande Prêmio por duas equipes diferentes. Estou orgulhoso do trabalho da equipe. Desde dezembro, quando testei o carro pela primeira vez, até agora, temos trabalhado dia e noite", discursou Alonso na coletiva de imprensa após a prova em Sepang. Essa foi a 16.ª vitória de Alonso em sete anos de Fórmula 1 - ao todo, ele disputou 88 corridas. Ele é o líder da temporada 2007 com 18 pontos, dois a mais que Kimi Raikkonen, da Ferrari.