Ecclestone ameaça mudar tudo na F-1 Bernie Ecclestone, o homem que ainda mais manda na Fórmula 1, está bastante irritado. Hoje, depois de assistir de perto à primeira sessão de classificação do GP da Malásia, não escondeu seu aborrecimento com a forma como o treino passou a ser realizado, com um piloto de cada vez na pista e dispondo de uma única volta lançada, além do resultado previsível. "Está chato demais", afirmou. E surpreendentemente disse nesta entrevista exclusiva concedida para a Agência Estado: "Se continuar assim vamos mudar em breve, em pleno campeonato."