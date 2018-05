Ecclestone aponta Vettel como favorito da F-1 em 2010

O inglês Bernie Ecclestone, dono dos direitos comerciais da Fórmula 1, já fez sua aposta para a temporada de 2010 da categoria. Para ele, o título ficará nas mãos de Sebastian Vettel, alemão da Red Bull que já lutou pelo Mundial deste ano e acabou como vice-campeão.

"Há muitos candidatos: Hamilton, Alonso... Mas vou dizer uma coisa agora: Vettel será o próximo campeão mundial", disse Ecclestone ao jornal alemão Bild.

Para Ecclestone, o retorno de Michael Schumacher será a grande atração do campeonato, sobretudo pelo confronto de gerações - o heptacampeão terá 41 anos quando a temporada começar.

"Sem dúvida, os mais jovens vão querer superá-lo. É claro que ele pode conquistar o título, mas a concorrência será forte", afirmou o inglês, que confessou ter ficado surpreso com a volta do heptacampeão. "Eu realmente não esperava. Mas estou muito, muito feliz com a novidade."