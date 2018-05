Ecclestone aposta em título de Schumacher em 2010

A volta do heptacampeão Michael Schumacher à Fórmula 1, após três anos de aposentadoria, continua causando alvoroço na categoria. Depois de diretores de equipe e pilotos repercutirem o retorno do alemão, foi a vez do inglês Bernie Ecclestone, dono dos direitos comerciais da Fórmula 1, comentar o contrato de um ano assinado por Schumacher com a estreante Mercedes GP.

Questionado se esperava por vitórias do alemão em 2010, Ecclestone foi direto. Para ele, Schumacher já é um dos favoritos a conquistar o Mundial de pilotos. "Eu tenho ele como minha aposta para o título", revelou o inglês, animado com a expectativa de um ano lucrativo. "Tudo aponta para uma temporada de cair o queixo. Os torcedores vão amar", valorizou.

"Acho que é fantástico para a Fórmula 1, mas ao mesmo tempo também acho que é bom para o Michael", continuou Ecclestone. "Quando os pilotos correm por muitos anos, às vezes eles perdem o foco e a motivação. Provavelmente essa foi uma das razões para a aposentadoria dele em 2006. Mas agora ele está com toda sua força de volta e tem uma motivação de 100%."

Para confiar tanto no bom desempenho de Schumacher, o chefão da categoria acredita que, com o alemão no cockpit, a Mercedes poupará tempo em sua adaptação. "Ele será de imenso valor à equipe para ajudar no desenvolvimento do carro. Nós todos vimos no passado que ele nunca estava satisfeito a menos que o carro esteja perfeito", lembrou o inglês.