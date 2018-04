Ecclestone confirma GP da Alemanha em Nurburgring

O fim da incerteza sobre o local da prova foi anunciado em nota oficial divulgada pelos administradores do circuito de Nurburgring. E, de acordo com informações do jornal alemão Rhein-Zeitung, Ecclestone fechou o acordo com os responsáveis pela gestão do circuito nesta quarta-feira. "Eu aprecio muito Nurburgring e a sua história", disse Ecclestone. "Ainda hoje, o traçado do GP exige muito de pilotos e equipes".

O circuito de Hockenheim, que recebe o GP da Alemanha a cada dois anos, indicou a sua disponibilidade para sediar a corrida, prevista para o dia 7 de julho, se um acordo não fosse fechado com Nurburgring.

A empresa Nurburgring GmbH, dona do circuito, sofreu com problemas financeiros em meio a uma disputa com a operadora da pista, a NAG, por causa de taxas de aluguel. "Com seu compromisso com a pista lendária, ele (Ecclestone) proporciona uma significativa e valiosa contribuição para a Nurburgring", disse o diretor-gerente de Nurburgring, Thomas Schimidt, que gerencia a empresa em conjunto com um administrador de falência.

O circuito de Nurburgring já recebeu 39 etapas da Fórmula 1. A sua confirmação garante a realização de 19 corridas na temporada 2013, mas ainda há uma vaga em aberto no dia 21 de julho.