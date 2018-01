Ecclestone dá "OK" ao GP da Turquia O promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, visitou nesta sexta-feira o circuito de Istambul, em Kurtkoy, e afirmou estar ?bastante satisfeito? com o andamento das obras. Dia 21 de agosto, o Istambul SpeedPark receberá a 14ª etapa do campeonato e, durante o GP de Mônaco, mês passado, eram fortes os comentários de que a prova poderia ser cancelada em razão de o autódromo não ficar pronto. ?Não vejo nenhum problema até agora?, disse Ecclestone. A respeito de que a Turquia estaria pagando uma taxa muito alta ao dirigente para ser inserida no Mundial, Ecclestone comentou. ?Não estou aqui pensando em dinheiro. Posso até afirmar que a Turquia tem, nesse sentido, o melhor acordo na Fórmula 1?. Ecclestone falou mais: ?E nós podemos ajudar a Turquia entrar na União Européia, como é sua intenção, melhor do que ninguém.? O arquiteto da pista de Kurtkoy, o alemão Herman Tilke, o mesmo da Malásia, Bahrein e Xangai, também confirmou que não haverá problemas para a conclusão da obra antes da corrida de Fórmula 1. Red Bull ? A equipe do austríaco Dietrich Mateschitz oficializou, nesta sexta, que o norte-americano Scott Speed, atualmente na GP2, será seu terceiro piloto nas etapas de Montreal, dia 12, e Indianápolis, no domingo seguinte. Ainda que não vá disputar a prova, Speed é o primeiro norte-americano a pilotar na Fórmula 1 depois de Michael Andretti, companheiro de Ayrton Senna, na McLaren, em 1993. A Red Bull tem um programa de desenvolvimento de jovens pilotos dos Estados Unidos a fim de serem aproveitados no seu time de Fórmula 1. A participação da bebida energética no mercado norte-americano é pequena, mas potencialmente enorme.