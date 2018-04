Ecclestone dá ultimato e exige contrato do GP dos EUA O dono dos direitos da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, deu um ultimato nesta quinta-feira aos organizadores do futuro GP dos Estados Unidos, a ser disputado em Austin, no Texas. Para assegurar a realização da corrida, o chefão da F-1 exigiu a assinatura do contrato até a próxima semana, antes do GP do Brasil.