Ecclestone dá uma de Robin Hood Bernie Ecclestone, o promotor da Fórmula 1, quer tirar dos ricos para dar aos pobres. Ele propôs a criação de uma "Taxa de TV" para as equipes grandes a fim de garantir a sobrevivência dos times pequenos e evitar casos como os da Prost e da Arrows, que faliram. "Se nós desejamos manter um nível elevado de tecnologia, devemos encontrar uma maneira de manter os menos competitivos em atividade", disse, durante entrevista à imprensa francesa. "São as escuderias grandes que vencem as corridas, que recebem mais dinheiro, garantem maior exposição na TV e atraem patrocinadores mais facilmente", afirmou Ecclestone. "Vou propor essa taxa para compensar os que não têm essa aparição na mídia." Os contratos de Ecclestone com as redes de TV que adquirem os direitos de transmitir as etapas do Mundial prevêm a presença de 20 carros no grid, número de inscritos hoje na Fórmula 1. Outra falência de equipe e esses contratos teriam de ser revistos. Interlagos - O delegado de segurança da Fórmula 1, o inglês Charlie Whiting, vistoriou neste domingo o autódromo de Interlagos, onde dia 6 de abril será disputado o GP Brasil, terceira etapa da temporada. Whiting, que é também o delegado técnico da competição, afirmou que nesta terça-feira, na Europa, no encontro com representantes das equipes, as muitas dúvidas ainda existentes quanto aos novos regulamentos serão esclarecidas. O dirigente disse que o parque fechado, onde ficarão os carros depois da classificação, no sábado, será a área dos boxes 2 e 3. As equipes não poderão mexer neles até a hora da largada. Quanto ao autódromo, Whiting pediu a substituição de algumas zebras, a recuperação de alguns pontos do asfalto e a instalação de telas de proteção mais resistentes para o público.