Ecclestone diz "não" a Cesar Maia O promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, foi enfático ao ser questionado pelo prefeito Cesar Maia, em encontro na última segunda-feira em Londres, sobre a possibilidade do GP do Brasil trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro. Ele disse ?não?. O GP do Brasil fica em São Paulo até 2004, quando termina o contrato com a Prefeitura da cidade. Mas são boas as possibilidades de o compromisso ser estendido por mais cinco anos. Cesar Maia falou que Ecclestone quer ver o automobilismo nos Jogos Olímpicos. A idéia, na realidade, é do presidente da FIA, Max Mosley, que em 1996 chegou a lançar um projeto de competição com carros de Fórmula 3000. Carros, motor e pneus seriam iguais, a fim de evidenciar a habilidade do piloto. Agora, Ecclestone quer retomar o projeto, mas talvez com outro formato.