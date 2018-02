Ecclestone diz que Felipe Massa será o campeão do mundo O britânico Bernie Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1, afirmou em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal alemão Bild, que vê o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, como campeão do mundo. "Massa e Ferrari", respondeu Ecclestone à pergunta de quem será campeão da categoria em 2007, com o argumento de que a escuderia está "muito forte", e que com o alemão Michael Schumacher fora da briga o brasileiro é o franco favorito ao título. Sobre o futuro da Alemanha na Fórmula 1, Ecclestone considera que "criar um novo Schumi não será nada fácil, mas possível." Uma curiosidade: o chefe da F-1 confessou que junto com o italiano Flávio Briatore, diretor geral da Renault, tentou comprar o clube de futebol inglês Chelsea, mas que não foi possível porque "chegou um tal de (Roman) Abramovich e estragou tudo, pois eles pretendiam comprar por um preço mais barato." Além disso, o britânico brincou que pensa em se aposentar quando completar 100 anos. Atualmente ele tem 76.