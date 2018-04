Ecclestone faz proposta para aumentar ultrapassagens Bernie Ecclestone, chefe comercial da Fórmula 1, fez uma proposta radical para aumentar as ultrapassagens na principal categoria do automobilismo. A sugestão, que foi entregue às equipes, é de que os pilotos não precisem contornar todas as curvas, podendo cortar a pista algumas vezes em cada prova.