Ecclestone faz reunião para acabar com espionagem na F-1

Os recentes escândalos de espionagem na Fórmula 1 já começaram a preocupar Bernie Ecclestone. O principal dirigente da categoria convocou, nesta sexta-feira, uma reunião de emergência em seu escritório, em Londres, com as equipes da F-1 - com exceção de Ferrari, McLaren e Renault, segundo o jornal Daily Telegraph. O ponto principal do encontrou foi dar um "basta" na troca irregular de informações. Veja também: Renault afasta 15 engenheiros em caso de espionagem Para o dirigente inglês, o caso que tem a Renault como ré é mais grave que o da McLaren, pois as informações estiveram em posse da equipe francesa durante toda a temporada e vários funcionários tiveram acesso aos dados. Em seu site oficial, a Renault reconhece que o engenheiro Phil Mackareth, contratado junto à McLaren no final do ano passado, trouxe uma série de documentos sobre os carros da equipe inglesa. Como medida preventiva, o time francês decidiu afastar Mackareth e mais 15 pessoas que viram as informações. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) vai se reunir no dia 6 de dezembro, no Conselho Mundial, para discutir sobre o caso de espionagem entre Renault e McLaren. A equipe francesa já se comprometeu em devolver os discos roubados e a colaborar com as investigações.