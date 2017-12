Ecclestone garante GP em Moscou O Mundial de Fórmula 1 terá uma etapa em Moscou a partir de 2004, segundo assegurou nesta sexta-feira, o prefeito da cidade, Yuri Luchkov, ao final de uma reunião com o chefe da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. De acordo com Luchkov, os contratos para a formalização da entrada da Rússia no calendário da F-1 serão assinados em abril. Os contratos deveriam ser assinados hoje mesmo, mas houve atrasos por conta de indefinições nos projetos de comercialização do evento. ?Apesar disso, não existe a menor dúvida que em 2004 teremos a Fórmula 1 em Moscou?, disse Ecclestone.