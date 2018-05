Ecclestone já vê Schumacher como piloto da Mercedes

O retorno de Michael Schumacher à Fórmula 1 parece estar cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira, o inglês Bernie Ecclestone, dono dos direitos comerciais da categoria, afirmou que ficará surpreso se o alemão não for confirmado como piloto da Mercedes para a temporada de 2010.

"Eu ficaria surpreso se ele não for piloto da Mercedes, mas não sei o que há de real nisso. Parece que o retorno dele vai acontecer", afirmou Ecclestone em entrevista ao jornal inglês The Times.

A Mercedes só deve anunciar o nome de seu segundo piloto em janeiro - até o momento, a equipe conta apenas com o também alemão Nico Rosberg. Segundo o diretor Nick Fry, existe realmente um interesse em contratar Schumacher, mas ainda não há um acordo formal.

Além das questões burocráticas e financeiras, o retorno de Michael Schumacher à Fórmula 1 passa por uma avaliação médica. O alemão, de 40 anos, já teve sua volta à categoria vetada neste ano, quando substituiria Felipe Massa após o acidente do brasileiro. O heptacampeão sofre com dores no pescoço e nas costas devido a uma queda durante uma competição de moto.