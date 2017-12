Ecclestone não teme oposição da Ferrari O promotor do Mundial de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse nesta quarta-feira, em entrevista à imprensa inglesa, que a Ferrari acabará por aceitar o que foi decidido pelas outras nove equipes sobre a redução dramática dos custos da categoria. Os nove demais times da Fórmula 1 impuseram à Ferrari, ainda durante o GP Brasil, a redução dos testes privados a apenas 10 dias por temporada. Na última terça-feira, no entanto, concordaram em diminuir dos atuais 48 dias para 24, revendo o limite de 10 dias. Além disso, todos assinaram o documento de Ecclestone que estende o calendário de 2005 para 19 etapas. As provas da França e da Grã-Bretanha, pendentes, foram aceitas pelos representantes das nove escuderias - houve ainda a inclusão do GP da Turquia. "É um erro achar que a Ferrari está excluída desse processo. Eles irão se juntar ao grupo, a mudança é positiva", garantiu Ecclestone. Depois, o principal dirigente da Fórmula 1 confessou que a reunião de Londres, na terça-feira, foi uma "das mais produtivas que participou" - a Ferrari foi a única a não participar do encontro. Repercussão - "Vamos perder dinheiro, mas decidimos concordar", admitiu Paul Stoddart, da Minardi, porta-voz do grupo das nove equipes. A pressão para que a Ferrari aceite a restrição é enorme. Vem das equipes, da FIA, através de seu presidente, Max Mosley, e agora também de Ecclestone. Outra informação prestada por Ecclestone, nesta quarta-feira, foi a possível nova mudança no sistema de classificação das corridas, antes aprovado por todos. "O problema é a volta única lançada. O modelo que aprovamos é melhor que o usado, mas ainda não é bom", explicou o inglês. Haveria a pré-classificação, sábado, e, de acordo com a ordem inversa nesse treino, os pilotos iriam para a classificação, domingo de manhã. O tempo de cada um seria a somatória da marca obtida na pré-classificação e na classificação, sempre em uma única volta lançada.